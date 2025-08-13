Губернатор Вячеслав Федорищев: в Самарской области появится еще один храм

Губернатор Вячеслав Федорищев работает там с самого утра. Провел совещание в администрации и обозначил планы по развитию населенного пункта под Самарой, посетил храм святого Николая Чудотворца.
Подчеркнул: в 63-м регионе появится еще один — на территории 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.
«Возведем в честь святого благоверного князя Александра Невского. Он — небесный покровитель воинской доблести, под его защитой наши солдаты обретут еще большую духовную силу. Такой наказ дали нам воины, обязаны исполнить», — уточнил губернатор.
На днях глава Самарской области вручил почетные награды местным жителям.
