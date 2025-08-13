Макрон рассказал, от чего зависят новые санкции против России

«Мы приняли новый пакет санкций. Мы готовим еще один. И я думаю, что это будет зависеть от переговоров ближайших дней и ближайших недель. Но ничего нельзя исключать», — прокомментировал Макрон необходимость введения новый санкций против России. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Макрон также заявил о желании вернуться к миру и отменить все санкции, однако, как он утверждает, это зависит от принятия Россией прочного мира.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.