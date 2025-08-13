Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон рассказал, от чего зависят новые санкции против России

ПАРИЖ, 13 авг — РИА Новости. Дальнейшая проработка новых санкций против России будет зависеть от результатов ближайших переговоров по украинскому конфликту, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после видеоконференции европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Reuters

«Мы приняли новый пакет санкций. Мы готовим еще один. И я думаю, что это будет зависеть от переговоров ближайших дней и ближайших недель. Но ничего нельзя исключать», — прокомментировал Макрон необходимость введения новый санкций против России. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Макрон также заявил о желании вернуться к миру и отменить все санкции, однако, как он утверждает, это зависит от принятия Россией прочного мира.

Кремль и Белый дом ранее объявили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше