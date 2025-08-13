В Казахстане обновили правила представления к госнаградам

В частности, дополнены требования к оформлению наградных листов. В них обязательно указываются трудовой путь, конкретные заслуги перед страной и народом, а также сведения об уголовных правонарушениях — вне зависимости от срока их совершения. В отдельных случаях требуется характеристика из органов внутренних дел.