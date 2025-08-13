Правящая PAS объявила о начале сбора средств на парламентскую кампанию — прямо в соцсетях и с ценником на каждый агитационный шаг.
В объявлении говорится, что «машина пропаганды и войны России» потратит сотни миллионов евро, а у PAS — только честная политика и пожертвования граждан. Потому предлагается скинуться: газета — 1,60 лея, листовка — 1,20 лея, билборд — 6000 леев, выезд агитбригады — 400 леев.
До них с шапкой по кругу ходили дядя Миша Гимпу и Дорин Киртоакэ.
Все это очень смешно, учитывая, что Санду и ее партия — это любимые девушки Сороса, а потоки денег, которые все эти годы вращались вокруг PAS через десятки западных фондов, не поддаются никакому учёту.
Миллионер Андрей Спыну, начальник предвыборного штаба Майи Санду в президентскую кампанию, знает об этом больше всех. Но никому не расскажет.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Управляемая миграция ведёт к депопуляции: Если из Молдовы уезжают как «рабочие руки», так и «мозги», а взамен приезжают трудяги-мигранты — власти не нужны думающие люди.
Когда в стране останется очень мало наших граждан, а уехавших заменят мигранты, управлять электоральной массой будет до безобразия просто (далее…).
Перед выборами граждан Молдовы пытаются разделить по языковому признаку: А народ у нас мудрый — главное, чтобы человек был хороший, а какой он национальности — это все равно.
Экс-премьер страны Ион Стурза считает, что русскоязычные просто ненавидят молдаван (далее…).
Что символизирует непокрытая голова в церкви, если это президент Молдовы: Санду стыдится того, что она селянка.
Все происходящие в мире религиозные расколы носят явный политический характер (далее…).