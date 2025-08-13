Ричмонд
Билборд — 6000 леев, выезд агитбригады — 400 леев: Партия власти, обобравшая народ Молдовы до нитки, просит людей дать кто сколько может на предвыборную кампанию

Все это очень смешно, учитывая, что Санду и ее партия — это любимые девушки Сороса.

Источник: Комсомольская правда

Правящая PAS объявила о начале сбора средств на парламентскую кампанию — прямо в соцсетях и с ценником на каждый агитационный шаг.

В объявлении говорится, что «машина пропаганды и войны России» потратит сотни миллионов евро, а у PAS — только честная политика и пожертвования граждан. Потому предлагается скинуться: газета — 1,60 лея, листовка — 1,20 лея, билборд — 6000 леев, выезд агитбригады — 400 леев.

До них с шапкой по кругу ходили дядя Миша Гимпу и Дорин Киртоакэ.

Все это очень смешно, учитывая, что Санду и ее партия — это любимые девушки Сороса, а потоки денег, которые все эти годы вращались вокруг PAS через десятки западных фондов, не поддаются никакому учёту.

Миллионер Андрей Спыну, начальник предвыборного штаба Майи Санду в президентскую кампанию, знает об этом больше всех. Но никому не расскажет.

