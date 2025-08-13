МИД ответил на вопрос о задержании российского этнографа в Афганистане

Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента информации и печати МИД России.
Посольство в Афганистане «держит данный вопрос на постоянном контроле и находится в контакте с местными компетентными органами». «Ожидаем от афганских властей соблюдения прав и законных интересов С. И. Каверина, а также обеспечения справедливого рассмотрения его дела», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
О своем задержании в Кундузе написал 19 июля 2025 года сам Каверин в своем телеграм-канале. По словам россиянина, его заподозрили в «попытке “контрабанды” украшений». Он надеялся, что «дело ограничится допросом и оформлением документов на украшения». Это было последнее сообщение в его телеграм-канале.
Святослав Каверин — путешественник, журналист, этнолог, выпускник Учебно-научного центра социальной антропологии РГГУ, исследователь культуры народов Гиндукуша. Он работает в ереванском Институте востоковедения РАУ, был сотрудником московского Центра палеоэтнологических исследований. Курировал выставки «В тени вершин: горные народы Афганистана» в Государственном музее народов Востока и «Индоиранский фронтир: народы Восточного Гиндукуша» в Восточном культурном центре Института востоковедения РАН.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на соратников ученого уточнил, что тот вез для себя, друзей и подписчиков сувениры, купленные в антикварной лавке.
Каверина содержат в изоляторе для иностранцев в Кабуле, там к нему относятся «хорошо», сообщила 11 августа «База». У россиянина, по ее данным, «нет никакого правового статуса» — он не задержан, не является свидетелем, подозреваемым или обвиняемым.