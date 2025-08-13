МИД ответил на вопрос о задержании российского этнографа в Афганистане

О своем задержании в Кундузе написал 19 июля 2025 года сам Каверин в своем телеграм-канале. По словам россиянина, его заподозрили в «попытке “контрабанды” украшений». Он надеялся, что «дело ограничится допросом и оформлением документов на украшения». Это было последнее сообщение в его телеграм-канале.