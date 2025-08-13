«Уже прибыли два подразделения из России». Глава Минобороны Беларуси назвал основное место проведения учений «Запад-2025»

Полигоны под Борисовом станут основным местом проведения совместных белорусско-российских стратегических учений «Запад-2025», сообщает sb.by со ссылкой на министра обороны Беларуси Виктора Хренина.
Учения пройдут в два этапа на полигонах под Борисовом, с 12 сентября по 16 сентября.
Для участия в учениях на территории Беларуси уже прибыли два подразделения из России.
В конце мая 2025 года Минобороны заявило, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны (все подробности здесь).
Кстати, глава Минобороны Виктор Хренин сказал, что на предстоящих в Беларуси учениях будет отработано планирование применения ядерного оружия и «Орешника».
Мы писали, что Латвия намерена ввести запрет для автобусных рейсов в Беларусь с 15 октября.