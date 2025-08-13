Ричмонд
«Уже прибыли два подразделения из России». Глава Минобороны Беларуси назвал основное место проведения учений «Запад-2025»

Минобороны Беларуси назвало основное место учений «Запад-2025».

Источник: Комсомольская правда

Полигоны под Борисовом станут основным местом проведения совместных белорусско-российских стратегических учений «Запад-2025», сообщает sb.by со ссылкой на министра обороны Беларуси Виктора Хренина.

Учения пройдут в два этапа на полигонах под Борисовом, с 12 сентября по 16 сентября.

Для участия в учениях на территории Беларуси уже прибыли два подразделения из России.

В конце мая 2025 года Минобороны заявило, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны (все подробности здесь).

Кстати, глава Минобороны Виктор Хренин сказал, что на предстоящих в Беларуси учениях будет отработано планирование применения ядерного оружия и «Орешника».

Мы писали, что Латвия намерена ввести запрет для автобусных рейсов в Беларусь с 15 октября.