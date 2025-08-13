Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон назвал цель Трампа на саммите с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп намерен добиться перемирия на Украине во время переговоров с главой России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом заявил лидер Франции Эмманюэль Макрон по итогам консультаций с европейскими лидерами и американским коллегой.

Источник: Reuters

«Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске — попросить о прекращении огня», — сказал Макрон в ходе онлайн-брифинга, который транслировала официальная страница Елисейского дворца в соцсети X.

Французский лидер подчеркнул, что в ходе обсуждений не поднимался вопрос о возможном территориальном обмене между Россией и Украиной.

Напомним, что у американского лидера сегодня состоялась телефонная конференция с Владимиром Зеленским и главами крупнейших стран Евросоюза. В ходе этих переговоров обсуждался грядущий саммит с Владимиром Путиным на Аляске. А вскоре после этого созвона телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон уже работает над проведением встречи Путина, Трампа и Зеленского к концу следующей недели.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше