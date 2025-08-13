Макрон назвал цель Трампа на саммите с Путиным на Аляске

Напомним, что у американского лидера сегодня состоялась телефонная конференция с Владимиром Зеленским и главами крупнейших стран Евросоюза. В ходе этих переговоров обсуждался грядущий саммит с Владимиром Путиным на Аляске. А вскоре после этого созвона телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон уже работает над проведением встречи Путина, Трампа и Зеленского к концу следующей недели.