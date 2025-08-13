Министр обороны Хренин сказал о готовности четырех укрепрайонов в Беларуси

В Беларуси уже готовы четыре из пяти укрепленных районов, сообщает Sputnik.by со ссылкой на главу Минобороны Виктора Хренина.
По словам министра, два их них будут задействованы во время учений «Запад-2025», которые пройдут на территории Беларуси с 12 по 16 сентября. В этих укрепрайонах планируется провести тренировку войск.
«Прямо говорю, это будет волковысское направление и сморгонское, где будут небольшие подразделения выполнять практические задачи по отражению возможного противника», — уточнил Виктор Хренин.
Кстати, Глава Минобороны Беларуси назвал основное место проведения учений «Запад-2025» — это полигоны возле Борисова куда уже прибыли российские военные.
Мы писали, что глава Минобороны Виктор Хренин сказал, что на предстоящих в Беларуси учениях будет отработано планирование применения ядерного оружия и «Орешника».