CBS: трехсторонний саммит России, США и Украины может пройти в конце следующей недели

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры будут сосредоточены на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования конфликта в Украине. Как отметил Ушаков, Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории.