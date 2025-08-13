Ричмонд
CBS: трехсторонний саммит России, США и Украины может пройти в конце следующей недели

Лидеры будут сосредоточены на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования конфликта в Украине. Как отметил Ушаков, Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории.

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа занимается поиском места для проведения трехстороннего саммита с участием России и Украины в конце следующей недели. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CBS News, информирует ТАСС.

Уточняется, что информация подтверждена двумя собеседниками источника.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры будут сосредоточены на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования конфликта в Украине. Как отметил Ушаков, Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории. -0-

