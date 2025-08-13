На Тайване более 30 человек пострадали при ударе тайфуна

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Тайване при ударе тайфуна получили травмы более 30 человек, один человек пропал без вести. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр по борьбе с чрезвычайными ситуациями (CEOC) острова.
Как уточняется, без вести пропал рыбак, его могло унести в море. Поиски пропавшего затрудняют ливень и сильный ветер. По информации источника, общее число пострадавших составило 33. По данным CEOC, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Тайдуне и Гаосюне: по 13 человек в каждом городе.
Сообщается, что из-за тайфуна более 130 тыс. домохозяйств остались без электричества. Школы и государственные учреждения в большинстве районов Южного и Восточного Тайваня закрыты.
По данным Центрального метеорологического управления острова, тайфун ушел с Тайваня и движется в сторону материкового Китая. По информации синоптиков, тайфун принес на остров ливни и штормовой ветер скоростью до 43 м/с с порывами до 53 м/с. -0-