На Тайване более 30 человек пострадали при ударе тайфуна

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Тайване при ударе тайфуна получили травмы более 30 человек, один человек пропал без вести. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр по борьбе с чрезвычайными ситуациями (CEOC) острова.