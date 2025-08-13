Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предложил заморозить линию фронта на Украине и обменяться территориями

Президент США также указал, что намерен в ходе предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным добиться прекращения огня и оценить шансы на достижение договоренности.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе видеоконференции с участием европейских лидеров и Владимира Зеленского предложил заморозить линию фронта на Украине и провести дополнительные обмены территориями. Об этом сообщил портал Axios.

«Трамп предложил заморозить большую часть линии фронта там, где она проходит, с проведением дополнительного “обмена территориями”, но это может стать де-факто границами, которые не получат международного признания», — указывается в статье.

Источник портала сообщил, что Трамп в ходе своего выступления заявил лидерам европейских стран, что «он не из этого региона и не может принимать каких-либо окончательных решений по территории», однако уточнил, что считает нужным провести территориальные обмены для достижения сделки по урегулированию кризиса. Президент США подчеркнул, что эти вопросы должны обсуждаться между Россией и Украиной, указал собеседник портала.

По сведениям источников Axios, Трамп также указал, что намерен в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным добиться прекращения огня и оценить шансы на достижение договоренности о полноценном мирном урегулирования конфликта.

Встреча лидеров России и США, как ожидается, пройдет 15 августа на Аляске.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше