Трамп предложил заморозить линию фронта на Украине и обменяться территориями

Источник портала сообщил, что Трамп в ходе своего выступления заявил лидерам европейских стран, что «он не из этого региона и не может принимать каких-либо окончательных решений по территории», однако уточнил, что считает нужным провести территориальные обмены для достижения сделки по урегулированию кризиса. Президент США подчеркнул, что эти вопросы должны обсуждаться между Россией и Украиной, указал собеседник портала.