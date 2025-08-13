Трамп выразил надежду на вторую встречу с Путиным после саммита на Аляске

«Если первая встреча пройдет нормально, мы проведем, я скажу так, вторую встречу. Я бы хотел провести ее почти сразу», — сказал президент США при посещении Вашингтонского центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
Трамп также не исключил, что после встречи с Путиным может быть оперативно организован трехсторонний саммит России, США и Украины. Он добавил, что провел «хороший разговор» с украинским президентом Владимиром Зеленским перед саммитом на Аляске.
Американский журнал American Thinker 12 августа подчеркнул, что Зеленский должен согласиться на сделку по итогам встречи Путина и Трампа на Аляске. Отмечалось, что отказ Зеленского уступать территории обусловлен нежеланием лишиться власти.
Трамп 8 августа анонсировал встречу с Путиным на Аляске 15 августа. В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал логичным выбор места для переговоров. Он сообщил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств.