Трамп выразил надежду на вторую встречу с Путиным после саммита на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть хороший шанс на вторую встречу по Украине после саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Он сообщил об этом 13 августа.

Источник: РИА "Новости"

«Если первая встреча пройдет нормально, мы проведем, я скажу так, вторую встречу. Я бы хотел провести ее почти сразу», — сказал президент США при посещении Вашингтонского центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Трамп также не исключил, что после встречи с Путиным может быть оперативно организован трехсторонний саммит России, США и Украины. Он добавил, что провел «хороший разговор» с украинским президентом Владимиром Зеленским перед саммитом на Аляске.

Американский журнал American Thinker 12 августа подчеркнул, что Зеленский должен согласиться на сделку по итогам встречи Путина и Трампа на Аляске. Отмечалось, что отказ Зеленского уступать территории обусловлен нежеланием лишиться власти.

Трамп 8 августа анонсировал встречу с Путиным на Аляске 15 августа. В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал логичным выбор места для переговоров. Он сообщил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств.

