Алаудинов обратился к россиянам перед встречей Путина и Трампа

По словам генерала, если Трамп сможет завершить текущий конфликт с учетом интересов России, россияне будут ему благодарны. Однако Алаудинов отметил, что не питает иллюзий относительно добрых намерений США и подчеркнул необходимость сохранять трезвый взгляд на ситуацию.