Убыток Эстонской железной дороги к 2030 году может достичь 50 млн евро

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Убыток Эстонской железной дороги (Eesti Raudtee), ежегодно растущий из-за геополитической обстановки и составляющий десятки миллионов евро, является неизбежным. Об этом информирует Эстонская телерадиовещательная компания.
Сообщается, что в этом году убыток составит 35 млн евро, из которых около 22 млн принесут сборы за пользование путями. Как отмечают в Министерстве климата, компания Eesti Raudtee является объектом общественной инфраструктуры, и связанные с ней расходы сопоставимы с затратами на содержание автодорог. Убытки Eesti Raudtee и их целевое финансирование со стороны государства год от года увеличиваются: если в 2016 году они составляли 5 млн евро, то в прошлом году — 30,7 млн. По прогнозам компании, к 2026 году убыток вырастет до 38 млн евро, к 2027 году — до 39 млн, к 2029 году — до 41 млн, а к 2030 году может достичь 50 млн евро.
По словам руководителя Eesti Raudtee по коммуникациям, размер убытков напрямую связан с сокращением объемов перевозок, что в последние годы усилили сначала пандемия коронавируса, а затем санкции против России. В лучшие времена по сети Eesti Raudtee перевозилось до 40 млн тонн грузов, а сегодня объем перевозок составляет лишь около 3 млн тонн, поэтому сборы за пользование путями не покрывают общих расходов.
Отмечается, что ранее через Эстонию проходили российские нефтепродукты. Это позволяло содержать железную дорогу без участия налогоплательщиков. В настоящее время государство заинтересовано в увеличении объема грузоперевозок и в меньшей доле госфинансирования. Однако при отсутствии транзита с Россией и ограниченных возможностях внутренних перевозок существенно нарастить объемы довольно сложно.
Руководитель отдела железных дорог не видит сейчас возможностей для сокращения накапливающегося убытка. Он отметил, что в коротких перевозках железная дорога не может быть конкурентоспособной, и добавил, что государство начало выплачивать ей господдержку с 2013 года: с этого времени собственные доходы Eesti Raudtee уже не покрывали общих расходов. -0-