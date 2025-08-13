Убыток Эстонской железной дороги к 2030 году может достичь 50 млн евро

Сообщается, что в этом году убыток составит 35 млн евро, из которых около 22 млн принесут сборы за пользование путями. Как отмечают в Министерстве климата, компания Eesti Raudtee является объектом общественной инфраструктуры, и связанные с ней расходы сопоставимы с затратами на содержание автодорог. Убытки Eesti Raudtee и их целевое финансирование со стороны государства год от года увеличиваются: если в 2016 году они составляли 5 млн евро, то в прошлом году — 30,7 млн. По прогнозам компании, к 2026 году убыток вырастет до 38 млн евро, к 2027 году — до 39 млн, к 2029 году — до 41 млн, а к 2030 году может достичь 50 млн евро.