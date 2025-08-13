Мерц заявил о готовности Киева обсуждать территориальные вопросы

Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине заявил, что было обозначено несколько пунктов для переговоров. В частности, Украина должна быть за столом переговоров, как только будут организованы последующие встречи. По словам канцлера ФРГ, отправной точкой для переговоров должно стать прекращение огня.