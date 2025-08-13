Ричмонд
Мерц заявил о готовности Киева обсуждать территориальные вопросы

Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине заявил, что было обозначено несколько пунктов для переговоров. В частности, Украина должна быть за столом переговоров, как только будут организованы последующие встречи.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но отправной точкой должна стать так называемая линия соприкосновения. Об этом информирует ТАСС.

Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине заявил, что было обозначено несколько пунктов для переговоров. В частности, Украина должна быть за столом переговоров, как только будут организованы последующие встречи. По словам канцлера ФРГ, отправной точкой для переговоров должно стать прекращение огня.

Кроме того, Мерц сообщил, что Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, отметив при этом, что юридическое признание территорий «не обсуждается».

«Принцип недопустимости изменения границ силой должен сохраняться», — отметил Мерц.

Ранее стало известно, что в Анкоридже (штат Аляска) пройдет встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Позже американский лидер заявил, что рассчитывает, что он, Путин и Зеленский проведут совместные переговоры, если саммит на Аляске пройдет успешно.

