The Atlantic: Трамп добивался встречи с Путиным несколько месяцев

Президент США Дональд Трамп несколько месяцев добивался встречи с российским лидером Владимиром Путиным, заявило издание The Atlantic.
Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом 15 августа. Местом встречи президенты выбрали Аляску. Основной темой для обсуждения станет украинский конфликт.
Трамп утверждает, что если саммит будет успешным, за ним может последовать трехсторонняя встреча с Владимиром Зеленским.
