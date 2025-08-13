Трамп оценил переговоры с ЕС и Зеленским перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свои переговоры с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским как «10 из 10». Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне.
«Это был хороший разговор. Оценил бы его на 10 из 10. Очень дружеский разговор», — заявил Трамп.
При этом американский президент не стал раскрывать детали и итоги прошедших переговоров.
Напомним, 15 августа на Аляске состоятся переговоры Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше