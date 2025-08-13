Ричмонд
Трамп оценил переговоры с ЕС и Зеленским перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свои переговоры с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским как «10 из 10».

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свои переговоры с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским как «10 из 10». Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне.

«Это был хороший разговор. Оценил бы его на 10 из 10. Очень дружеский разговор», — заявил Трамп.

При этом американский президент не стал раскрывать детали и итоги прошедших переговоров.

Напомним, 15 августа на Аляске состоятся переговоры Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

