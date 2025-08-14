Губернатор Кубани поставил задачу искоренить нелегальную продажу алкоголя

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал полностью искоренить нелегальную продажу алкогольной продукции на территории региона. Такое заявление он сделал на совещании, посвященном борьбе с незаконным оборотом спиртного, которое прошло 13 августа, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Кондратьев подчеркнул, что трагические события в Сириусе, где от отравления суррогатным алкоголем погибли 10 человек, должны стать уроком для Кубани. Особое внимание губернатор уделил курортным территориям, которые ежегодно посещают около 20 миллионов туристов. Он отметил, что некачественный алкоголь угрожает не только здоровью людей, но и наносит ущерб экономике и имиджу региона.
По данным руководителя департамента потребительской сферы Романа Куринного, за последние три месяца в крае проверили более 600 объектов торговли. Признаки контрафактной продукции выявили лишь в 25 из них. Наиболее проблемными оказались Туапсинский округ, где за два дня обнаружили восемь нелегальных точек, и Сочи, где с начала года изъяли 44 тысячи литров суррогатного алкоголя.
Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что вся изъятая продукция находится на специализированных складах до вынесения судебного решения. В Краснодаре проверки 150 торговых точек не выявили нарушений, хотя фиксируются случаи незаконной продажи пива в жилых домах.
Напомним, после серии случаев отравления суррогатным алкоголем арендатор Казачьего рынка принял решение о его временном закрытии. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, рассматривая различные версии причин отравления.
Правоохранительными органами уже задержаны две женщины, подозреваемые в сбыте опасных спиртосодержащих жидкостей.