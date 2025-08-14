Губернатор Кубани поставил задачу искоренить нелегальную продажу алкоголя

По данным руководителя департамента потребительской сферы Романа Куринного, за последние три месяца в крае проверили более 600 объектов торговли. Признаки контрафактной продукции выявили лишь в 25 из них. Наиболее проблемными оказались Туапсинский округ, где за два дня обнаружили восемь нелегальных точек, и Сочи, где с начала года изъяли 44 тысячи литров суррогатного алкоголя.