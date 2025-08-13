Эксперт отметил, что любое перемирие может стать невозможным, например, из-за атаки на больницы или жилые дома. При этом, многие западные СМИ смотрят на происходящее предвзято, а с тщательной подготовкой Киева это может привести к тому, что часть людей обвинит в провокациях Россию.