Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский может прибегнуть к террору, заявил эксперт

Китайский военный эксперт Цинь Ань заявил РИА Новости, что украинский президент Владимир Зеленский может прибегнуть к террористическим методам, так как он оказался в безвыходном положении.

Китайский военный эксперт Цинь Ань заявил РИА Новости, что украинский президент Владимир Зеленский может прибегнуть к террористическим методам, так как он оказался в безвыходном положении.

По словам Цинь Ань, Зеленский, который оказался в безвыходном положении, может продлить «войне жизнь» для достижения своей цели, например, устроить срыв возможного перемирия, которое планируется согласовывать на встрече Путина и Трампа.

Эксперт отметил, что любое перемирие может стать невозможным, например, из-за атаки на больницы или жилые дома. При этом, многие западные СМИ смотрят на происходящее предвзято, а с тщательной подготовкой Киева это может привести к тому, что часть людей обвинит в провокациях Россию.