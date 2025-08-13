Трамп предложил заморозить линию фронта в Украине и провести обмен территориями

Вместе с тем американский лидер заявил, что рассчитывает как можно скорее провести трехсторонний саммит с участием России и Украины, если его встреча с Путиным на Аляске пройдет хорошо. «Если первая встреча пройдет хорошо, мы быстро проведем вторую. Я хотел бы сделать это почти сразу же. И мы проведем вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал», — сказал Трамп при посещении вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.