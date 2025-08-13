Трамп предложил заморозить линию фронта в Украине и провести обмен территориями

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп в ходе видеоконференции с участием европейских лидеров и Владимира Зеленского предложил заморозить линию фронта в Украине и провести дополнительные обмены территориями. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на портал Axios.
CBS: трехсторонний саммит России, США и Украины может пройти в конце следующей недели The Times: Уиткофф поддержал идею военно-политического контроля России над занятыми ею территориями Украины.
«Трамп предложил заморозить большую часть линии фронта там, где она проходит, с проведением дополнительного “обмена территориями”, но это может стать де-факто границами, которые не получат международного признания», — говорится в материале.
По данным портала, в ходе своего выступления Трамп заявил лидерам европейских стран, что «он не из этого региона и не может принимать каких-либо окончательных решений по территории». Однако он уточнил, что считает нужным провести территориальные обмены для достижения сделки по урегулированию кризиса. Лидер США подчеркнул, что эти вопросы должны обсуждаться между Россией и Украиной.
По информации Axios, Трамп указал, что намерен в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным добиться прекращения огня и оценить шансы на достижение договоренности о полноценном мирном урегулировании конфликта.
Вместе с тем американский лидер заявил, что рассчитывает как можно скорее провести трехсторонний саммит с участием России и Украины, если его встреча с Путиным на Аляске пройдет хорошо. «Если первая встреча пройдет хорошо, мы быстро проведем вторую. Я хотел бы сделать это почти сразу же. И мы проведем вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал», — сказал Трамп при посещении вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
Как ожидается, встреча лидеров России и США пройдет 15 августа на Аляске. -0-