Трамп рассчитывает провести встречу с Путиным и Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести трехсторонний саммит с участием РФ и Украины, если его встреча с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске пройдет успешно. Об этом информирует ТАСС.
Ранее стало известно, что в Анкоридже (штат Аляска) 15 августа пройдет встреча лидеров РФ и США. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры обсудят варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Трамп во время посещения вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди сообщил, что если первая встреча пройдет хорошо, то вскоре будет проведена вторая, в которой примут участие Путин и Зеленский. При этом американский лидер отметил, что будет принимать участие во встрече, «если они захотят, чтобы я присутствовал».