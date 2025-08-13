Трамп рассчитывает провести встречу с Путиным и Зеленским

Трамп во время посещения вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди сообщил, что если первая встреча пройдет хорошо, то вскоре будет проведена вторая, в которой примут участие Путин и Зеленский. При этом американский лидер отметил, что будет принимать участие во встрече, «если они захотят, чтобы я присутствовал».