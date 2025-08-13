Ричмонд
+30°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассчитывает провести встречу с Путиным и Зеленским

Трамп во время посещения вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди сообщил, что если первая встреча пройдет хорошо, то вскоре будет проведена вторая, в которой примут участие Путин и Зеленский.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести трехсторонний саммит с участием РФ и Украины, если его встреча с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске пройдет успешно. Об этом информирует ТАСС.

Ранее стало известно, что в Анкоридже (штат Аляска) 15 августа пройдет встреча лидеров РФ и США. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры обсудят варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Трамп во время посещения вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди сообщил, что если первая встреча пройдет хорошо, то вскоре будет проведена вторая, в которой примут участие Путин и Зеленский. При этом американский лидер отметил, что будет принимать участие во встрече, «если они захотят, чтобы я присутствовал».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше