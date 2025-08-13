Ричмонд
Туск: Трамп «с пониманием» отнесся к позиции ЕС по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что американский лидер Дональд Трамп «с пониманием» отнесся к позиции европейских стран, которая была представлена в преддверии переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Туск сказал, что европейские страны попросили, чтобы в ходе российско-американских переговоров не принимались решения об обмене территориями.

Российская сторона уже заявляла, что не считает возможным «обмен территориями» — заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев говорил, что территориальное устройство РФ закреплено в Конституции.

Читайте материал «Axios: Трамп считает основной целью саммита с Путиным прекращение огня».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

