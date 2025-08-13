Ричмонд
Дональд Трамп рассчитывает на встречу с Путиным и Зеленским

Президент США заявил, что хотел бы организовать встречу в скором времени.

Источник: Аргументы и факты

В случае успешного исхода его предполагаемой встречи с Владимиром Путиным на Аляске, президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорейшее проведение трехстороннего саммита с участием России и Украины.

«Если первая пройдет хорошо, мы быстро проведем вторую. Я хотел бы сделать это почти сразу же. И мы проведем вторую встречу между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал», — заявил он во время визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

8 августа Трамп сообщил о планах встречи с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил намерения провести переговоры. По его словам, основной темой обсуждения станет поиск путей к долгосрочному мирному разрешению украинского конфликта. Кремль, со своей стороны, ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа состоится на территории России, отметил Ушаков.

