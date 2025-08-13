Белорусы смогут решать, сколько времени и в каком объеме работать? В Трудовой кодекс могут внести важные коррективы

В Беларуси ведется работа над внесением коррективов в Трудовой кодекс, одним из вопросов является введение новой формы трудовых отношений, говорится на сайте Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).
Отмечается, что ФПБ входит в состав межведомственной рабочей группы по разработке законопроекта по внесению изменений в Трудовой кодекс.
Одним из предложений является введение новой формы трудовых отношений — речь идет о работе в режиме саморегулируемого рабочего времени. Предполагается, что при указанной форме организации труда будет заключаться срочный трудовой договор и сотрудник по согласованию с нанимателем сам будет определять время и объем выполняемой работы. В то же время у нанимателя нет обязанности предоставлять сотруднику работу, он может предложить ее с учетом производственных задач, подчеркнули в ФПБ.
Сообщается, что предложенное новшество может сделать трудовые отношения более гибкими. При этом для работников есть определенные риски, касающиеся нестабильности трудовых отношений, отсутствия ряда трудовых гарантий, а также охраны труда.
«Данный вопрос требует дополнительного обсуждения», — резюмировали в национальном профцентре.