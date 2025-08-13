Белорусы смогут решать, сколько времени и в каком объеме работать? В Трудовой кодекс могут внести важные коррективы

Одним из предложений является введение новой формы трудовых отношений — речь идет о работе в режиме саморегулируемого рабочего времени. Предполагается, что при указанной форме организации труда будет заключаться срочный трудовой договор и сотрудник по согласованию с нанимателем сам будет определять время и объем выполняемой работы. В то же время у нанимателя нет обязанности предоставлять сотруднику работу, он может предложить ее с учетом производственных задач, подчеркнули в ФПБ.