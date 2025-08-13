Уралвагонзавод рассказал об особенностях советского танка «Титан Апокалипсиса»

«Это не просто машина, а это триумф инженеров ВНИИТрансмаш. Четыре гусеницы, корпус-»летающее крыло«- такого не строил никто! Шедевр, определивший лицо советской бронетехники. Титан Апокалипсиса. Спроектирован выживать в эпицентре ядерного удара!» — отмечается в сообщении.