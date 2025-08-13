Уралвагонзавод рассказал об особенностях советского танка «Титан Апокалипсиса»

Советский тяжёлый танк Объект 279, созданный в конце 1950-х годов, удивил мир своей необычной конструкцией. Особенности «титана Апокалипсиса» отметил концерн «Уралвагонзавод» в Telegram-канале.
«Это не просто машина, а это триумф инженеров ВНИИТрансмаш. Четыре гусеницы, корпус-»летающее крыло«- такого не строил никто! Шедевр, определивший лицо советской бронетехники. Титан Апокалипсиса. Спроектирован выживать в эпицентре ядерного удара!» — отмечается в сообщении.
Концерн подчеркнул, что броня Объекта 279, способная гасить ударную волну, стала настоящим технологическим прорывом своего времени, обеспечив танку уникальную защиту даже в условиях ядерного поражения. Инженеры создали машину с выдающейся всепроходимостью.
