Ричмонд
+30°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уралвагонзавод рассказал об особенностях советского танка «Титан Апокалипсиса»

Объект 279 с четырьмя гусеницами и бронёй против ядерной ударной волны.

Источник: Комсомольская правда

Советский тяжёлый танк Объект 279, созданный в конце 1950-х годов, удивил мир своей необычной конструкцией. Особенности «титана Апокалипсиса» отметил концерн «Уралвагонзавод» в Telegram-канале.

«Это не просто машина, а это триумф инженеров ВНИИТрансмаш. Четыре гусеницы, корпус-»летающее крыло«- такого не строил никто! Шедевр, определивший лицо советской бронетехники. Титан Апокалипсиса. Спроектирован выживать в эпицентре ядерного удара!» — отмечается в сообщении.

Концерн подчеркнул, что броня Объекта 279, способная гасить ударную волну, стала настоящим технологическим прорывом своего времени, обеспечив танку уникальную защиту даже в условиях ядерного поражения. Инженеры создали машину с выдающейся всепроходимостью.

Ранее KP.RU сообщал, что танк 60-го отдельного штурмового батальона 9-й гвардейской бригады 51-й армии Южного военного округа в ходе спецоперации поразил цель ВСУ на рекордной дистанции — 13,3 километра. Экипаж оказал огневую поддержку союзным силам, уничтожив здание, в котором находились пулеметчики противника.