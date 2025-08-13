The Times: Уиткофф согласился с идеей контроля РФ над освобожденными землями

Как отмечает издание, Уиткофф согласился с идей контроля России над такими землями. При этом во время беседы даже прозвучали конкретные предложения. Так, выдвигалась идея взять за основу ситуацию Израиля. А именно то, как он контролирует палестинские земли на Западном берегу Иордана.