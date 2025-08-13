The Times: Уиткофф согласился с идеей контроля РФ над освобожденными землями

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время визита в Россию обсуждал вопрос контроля Москвы над освобожденными территориями. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, Уиткофф согласился с идей контроля России над такими землями. При этом во время беседы даже прозвучали конкретные предложения. Так, выдвигалась идея взять за основу ситуацию Израиля. А именно то, как он контролирует палестинские земли на Западном берегу Иордана.
Предполагается, что подобный сценарий решил бы ряд вопросов. В частности, позволил бы Украины не проводить референдум по вопросу изменения границ государства. Последнего, как известно, требует конституция страны.
Тем временем президент США Дональд Трамп внезапно заявил, что собирается приехать в Россию. Причем даже назвал дату — 15 августа. Однако потом объяснил, что попросту оговорился. Речь шла о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.