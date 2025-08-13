Напомним, президент России 15 августа встретится с республиканцем на Аляске для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине. Трамп заявил, что все стороны стремятся к прекращению боевых действий, но Зеленскому придётся подписать некий документ. Киев и ЕС недовольны отсутствием украинской стороны на переговорах, настаивая на принципе «ни слова об Украине без Украины». Лидеры ЕС пытались обеспечить участие Зеленского в саммите, но безуспешно. Президент США ясно заявил, что бывшему комику не место на переговорах, поскольку за три с половиной года он не добился прогресса в мирном урегулировании.