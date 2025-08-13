Ричмонд
+30°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал хорошими консультации с лидерами ЕС и Зеленским по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что консультации по Украине в формате видеоконференции с участием европейских лидеров и Владимира Зеленского прошли крайне продуктивно. Об этом он сообщил журналистам после завершения переговоров.

Источник: Life.ru

«У нас был очень хороший разговор. Он принимал участие в разговоре. Президент Зеленский принимал участие в разговоре. Я бы оценил его на десять [баллов], знаете, очень дружелюбный», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что обсуждение было конструктивным и доброжелательным. По его словам, все участники переговоров, включая экс-комика, активно включились в диалог.

Напомним, что у американского лидера сегодня состоялась телефонная конференция с Владимиром Зеленским и главами крупнейших стран Евросоюза. В рамках переговоров стороны обсудили предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Позже телеканал CBS, ссылаясь на инсайдеров, сообщил, что администрация США активно готовит трёхсторонние переговоры с участием Путина, Трампа и Владимира Зеленского, которые могут состояться уже на следующей неделе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше