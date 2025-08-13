Трамп назвал хорошими консультации с лидерами ЕС и Зеленским по Украине

Напомним, что у американского лидера сегодня состоялась телефонная конференция с Владимиром Зеленским и главами крупнейших стран Евросоюза. В рамках переговоров стороны обсудили предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Позже телеканал CBS, ссылаясь на инсайдеров, сообщил, что администрация США активно готовит трёхсторонние переговоры с участием Путина, Трампа и Владимира Зеленского, которые могут состояться уже на следующей неделе.