Трамп назвал хорошими консультации с лидерами ЕС и Зеленским по Украине

«У нас был очень хороший разговор. Он принимал участие в разговоре. Президент Зеленский принимал участие в разговоре. Я бы оценил его на десять [баллов], знаете, очень дружелюбный», — сказал Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что обсуждение было конструктивным и доброжелательным. По его словам, все участники переговоров, включая экс-комика, активно включились в диалог.
Напомним, что у американского лидера сегодня состоялась телефонная конференция с Владимиром Зеленским и главами крупнейших стран Евросоюза. В рамках переговоров стороны обсудили предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Позже телеканал CBS, ссылаясь на инсайдеров, сообщил, что администрация США активно готовит трёхсторонние переговоры с участием Путина, Трампа и Владимира Зеленского, которые могут состояться уже на следующей неделе.