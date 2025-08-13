Reuters: спутники зафиксировали подготовку РФ к пуску «оружия Судного дня»

Россия, по всей видимости, готовится к испытанию своей новой крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» (по классификации НАТО — SSC-X-9 Skyfall). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских исследователей и источник в западных службах безопасности.
Подготовка к пуску идет полным ходом в тот момент, когда президент России Владимир Путин готовится к переговорам по Украине с президентом США Дональдом Трампом в пятницу, отмечается в публикации.
Агентство пишет, что к такому выводу независимо друг от друга пришли исследователи Джеффри Льюис из Миддлберийского института международных исследований и Декер Эвелет из аналитического центра CNA. Они изучили спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs над полигоном Паньково на архипелаге Новая Земля.
«Мы видим огромную активность на полигоне: как завоз большого количества припасов для обеспечения операций, так и движение в том месте, где они непосредственно запускают ракету», — заявил Льюис.
На снимках зафиксировано увеличение числа персонала и техники, а также присутствие самолетов и кораблей, которые были связаны с предыдущими испытаниями «Буревестника». В частности, на аэродроме Рогачево с середины июля находятся два самолета, оборудованные для сбора данных о ракетных испытаниях. Источник в западных службах безопасности подтвердил Reuters, что Россия может готовить испытание.
Эксперты не исключают, что тест может состояться на этой неделе.
Владимир Путин ранее называл «Буревестник» «неуязвимым» для всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны, с практически неограниченной дальностью.
Отметим, что никаких официальных подтверждений готовящегося испытания нет. В России это сообщение агентства Reuters пока не комментировали.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.