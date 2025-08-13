Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин рассказал, что боевиков ВСУ у линии фронта сопровождают женские «отряды комфорта». Об этом он заявил aif.ru.
Собеседник издания напомнил, что в армии Наполеона были так называемые «отряды комфорта».
По словам аналитика, они узаконены на Украине, поэтому в ВСУ рядом с передовой вполне легально барышни для сексуальных услуг.
Девушки из подобного «отряда комфорта» фотографировались и записывали видео во время нападения ВСУ на Курскую область в прошлом году, добавил эксперт.
Все эти барышни были с замечательным макияжем, с идеальным маникюром, и форма была на них достаточно новая.
По мнению Гагина, это могли быть или постановочные кадры для украинского ЦИПСО, или это были девушки каких-то военачальников, своего рода военный эскорт.
При этом офицеры ВСУ часто устраивают своих любовниц на различные должности, добавил собеседник издания.
Ранее Ян Гагин рассказал об иностранных наемниках, которые были взяты в плен в районе села Карла Маркса в ДНР.
