На Украине проходят массовые обыски в связи с переправкой мужчин за границу

По всей Украине одновременно проходит больше 150 обысков в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки за границу мужчин. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение национальной полиции Украины.
Стало известно, что речь идет об участниках и организаторов групп, помогающих украинцам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска или по поддельным меддокументам. Правоохранители утверждают, что стоимость таких услуг может достигать 25 тысяч долларов.
В нацполиции пообещали рассказать детали спецоперации уже после ее завершения.