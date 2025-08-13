Ричмонд
На Украине проходят массовые обыски в связи с переправкой мужчин за границу

По всей Украине одновременно проходит больше 150 обысков в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки за границу мужчин.

По всей Украине одновременно проходит больше 150 обысков в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки за границу мужчин. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение национальной полиции Украины.

Стало известно, что речь идет об участниках и организаторов групп, помогающих украинцам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска или по поддельным меддокументам. Правоохранители утверждают, что стоимость таких услуг может достигать 25 тысяч долларов.

В нацполиции пообещали рассказать детали спецоперации уже после ее завершения.