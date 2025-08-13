Напомним, встреча Владимира Путина и главы Штатов назначена на 15 августа и состоится на Аляске. На саммите будут обсуждаться пути урегулирования украинского кризиса. Президент США отметил, что все участники конфликта хотят завершить конфликт, но при этом Владимир Зеленский должен будет подписать некое соглашение. В Киеве и Евросоюзе встревожены тем, что Украина не будет представлена за столом переговоров на Аляске, что идёт вразрез с принципом «ничего об Украине без Украины». Ходатайства европейских друзей не помогли экс-комику получить путёвку в Штаты: Трамп ясно дал понять, что 15 августа Зеленского на Аляске не ждут и напомнил, что у киевского главаря было 3,5 года на дипломатию.