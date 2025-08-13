Ричмонд
Трамп предупредил РФ о последствиях, если на Аляске не удастся договориться

Президент США Дональд Трамп предупредил о серьёзных последствиях для России в случае провала переговоров по Украине. Об этом американский лидер заявил в преддверии саммита с российским коллегой Владимиром Путиным, запланированного на 15 августа на Аляске.

Источник: Life.ru

«Да, они будут… Последствия будут серьёзными», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.

Американский лидер в очередной не уточнил характер возможных санкций, подчеркнув лишь их неизбежность в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта.

Напомним, встреча Владимира Путина и главы Штатов назначена на 15 августа и состоится на Аляске. На саммите будут обсуждаться пути урегулирования украинского кризиса. Президент США отметил, что все участники конфликта хотят завершить конфликт, но при этом Владимир Зеленский должен будет подписать некое соглашение. В Киеве и Евросоюзе встревожены тем, что Украина не будет представлена за столом переговоров на Аляске, что идёт вразрез с принципом «ничего об Украине без Украины». Ходатайства европейских друзей не помогли экс-комику получить путёвку в Штаты: Трамп ясно дал понять, что 15 августа Зеленского на Аляске не ждут и напомнил, что у киевского главаря было 3,5 года на дипломатию.

