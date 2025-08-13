Делегация ХАМАС заинтересована в возобновлении переговоров о прекращении огня в Газе

Делегация ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайей прибыла в Каир во вторник, 12 августа, по приглашению египетской стороны. В тот же день глава МИД Египта Бадр Абдель Аты сообщил, что Каир в координации с Дохой и Вашингтоном, выступающими в качестве посредников между палестинским движением ХАМАС и Израилем, работает над возвращением сторон конфликта к предложению о 60-дневном режиме прекращения огня в секторе Газа. По данным агентства Maan, Египет и Катар сформулировали новую схему примирения между конфликтующими сторонами, которая включает переходный период. Во время этого периода радикалы должны будут отказаться от боевых действий в анклаве.