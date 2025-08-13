Делегация ХАМАС заинтересована в возобновлении переговоров о прекращении огня в Газе

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация палестинского движения ХАМАС встретилась в Каире с главой разведки Египта Хасаном Рашидом и выразила заинтересованность в скорейшем возвращении к переговорам о прекращении огня в секторе Газа. Об этом со ссылкой на официальный египетский источник сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», информирует ТАСС.
«ХАМАС в ходе встречи выразил свою заинтересованность в скорейшем возвращении к переговорам о прекращении огня и перемирии», — сообщил источник. По его информации, на встречах в египетской столице обсуждаются пути достижения временного соглашения о перемирии сроком на 60 дней. «Египет активизирует контакты со всеми сторонами для достижения режима прекращения огня», — уточнил собеседник канала.
Делегация ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайей прибыла в Каир во вторник, 12 августа, по приглашению египетской стороны. В тот же день глава МИД Египта Бадр Абдель Аты сообщил, что Каир в координации с Дохой и Вашингтоном, выступающими в качестве посредников между палестинским движением ХАМАС и Израилем, работает над возвращением сторон конфликта к предложению о 60-дневном режиме прекращения огня в секторе Газа. По данным агентства Maan, Египет и Катар сформулировали новую схему примирения между конфликтующими сторонами, которая включает переходный период. Во время этого периода радикалы должны будут отказаться от боевых действий в анклаве.
Переговорный процесс между ХАМАС и Израилем был прерван в прошлом месяце. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходили переговоры об урегулировании конфликта в Газе, в связи с ответом радикалов на предложение о прекращении огня. США также решили отозвать переговорщиков из Дохи «после последнего ответа ХАМАС, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе». Со своей стороны палестинское движение выразило несогласие с такой оценкой спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и объявило, что другие посредники якобы «одобрили предоставленный ответ и назвали его конструктивным».
На прошлой неделе военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве, которая ведется с октября 2023 года. -0-