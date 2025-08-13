Axios: Трамп предложил обмен территориями и заморозку передовой на Украине

Президент США Дональд Трамп во время видеоконференции с участием европейских лидеров и Владимира Зеленского выдвинул идею заморозить текущую линюю передовой на Украине. Об этом сообщает портал Axios.
«Трамп предложил заморозить большую часть линии передовой там, где она проходит, с проведением дополнительного “обмена территориями”, но это может стать де-факто границами, которые не получат международного признания», — говорится в материале.
Источники издания уточнили, что Трамп заявил участникам встречи о своем намерении «не принимать окончательных решений по территориальным вопросам, так как он не является представителем этого региона». Однако он подчеркнул, что считает обмен территориями одним из возможных инструментов для достижения договоренности.
Кроме того, по сведениям портала, глава Белого дома выразил намерение на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным добиваться прекращения огня и оценить перспективы заключения полноценного мирного соглашения.
Напомним, Владимир Путин заявлял, что новые регионы окончательно и безусловно закреплены за Российской Федерацией. По словам президента РФ, Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав страны на законных основаниях, и любое посягательство на территориальную целостность России исключено.