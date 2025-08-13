Axios: Трамп предложил обмен территориями и заморозку передовой на Украине

Источники издания уточнили, что Трамп заявил участникам встречи о своем намерении «не принимать окончательных решений по территориальным вопросам, так как он не является представителем этого региона». Однако он подчеркнул, что считает обмен территориями одним из возможных инструментов для достижения договоренности.