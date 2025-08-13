Ричмонд
Трамп рассказал об опыте общения с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в свой первый срок в 2017—2021 годах он немало общался с президентом России Владимиром Путиным.

«У меня с (Путиным) было много хороших разговоров», сказал Трамп. Он заявил, что выстроил с российским президентом хорошие отношения.

Путин встретится с американским коллегой 15 августа. Местом встречи президенты выбрали Аляску.

Читайте материал «Трамп рассказал о главной цели разговора с Путиным».

