Трамп рассказал об опыте общения с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в свой первый срок в 2017—2021 годах он немало общался с президентом России Владимиром Путиным.
«У меня с (Путиным) было много хороших разговоров», сказал Трамп. Он заявил, что выстроил с российским президентом хорошие отношения.
Путин встретится с американским коллегой 15 августа. Местом встречи президенты выбрали Аляску.
