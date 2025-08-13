Ричмонд
+30°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ударял по гордости поляков»: в Варшаве украинца обвинили в диверсии

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на пресс-конференции в среду, что польские спецслужбы задержали гражданина Украины по обвинению в диверсии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на пресс-конференции в среду, что польские спецслужбы задержали гражданина Украины по обвинению в диверсии.

Глава польского правительства уточнил, что задержание произвело Агентство внутренней безопасности. По словам Туска, «молодой украинец» обвиняется в «актах диверсии».

Премьер-министр пояснил, что речь идет о нанесении враждебных надписей и попытках осквернить памятники надписями, которые «ударяют по национальной гордости поляков».

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше