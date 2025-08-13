«Ударял по гордости поляков»: в Варшаве украинца обвинили в диверсии

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на пресс-конференции в среду, что польские спецслужбы задержали гражданина Украины по обвинению в диверсии.
Глава польского правительства уточнил, что задержание произвело Агентство внутренней безопасности. По словам Туска, «молодой украинец» обвиняется в «актах диверсии».
Премьер-министр пояснил, что речь идет о нанесении враждебных надписей и попытках осквернить памятники надписями, которые «ударяют по национальной гордости поляков».
Другие подробности инцидента пока не сообщаются.