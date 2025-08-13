Названы возможные места встречи Путина, Зеленского и Трампа

Агентство Reuters, ссылаясь на неназванный источник, сообщает, что возможным местом встречи лидеров РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут стать города в Европе или Ближнего Востока.
«Возможные мeста включают города в Европе и на Ближнем Востоке», — сказал собеседник агентства.
Ранее телеканал CBS, ссылаясь на два источника, знакомых с ходом перeговоров, сообщил, что США рассматривают возможность организации трехсторонних переговоров в конце следующей недели.
Напомним, 15 августа на Аляске состоятся переговоры Трампа и Путина.
