Британский министр Лэмми заявил на себя из-за незаконной рыбалки с Вэнсом

Политики ловили рыбу в загородной резиденции главы британского МИД Чивнинг-хаус.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сам заявил на себя за незаконную рыбалку с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, передает местный телеканал Sky News.

Сообщается, что глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства обратился в природоохранную организацию после того, как отправился на рыбалку с Джей Ди Вэнсом без лицензии на удочку. Политики ловили рыбу в загородной резиденции главы британского МИД Чивнинг-хаус.

«Отсутствие действующей лицензии может повлечь за собой штраф в размере до £2,5 тыс.», — следует из публикации.

Как отметили в Агентстве по охране окружающей среды, данный инцидент можно считать исчерпанным, так как необходимые лицензии были затем приобретены.

