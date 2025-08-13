Британский министр Лэмми заявил на себя из-за незаконной рыбалки с Вэнсом

Сообщается, что глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства обратился в природоохранную организацию после того, как отправился на рыбалку с Джей Ди Вэнсом без лицензии на удочку. Политики ловили рыбу в загородной резиденции главы британского МИД Чивнинг-хаус.