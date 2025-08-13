Ричмонд
РИА Новости: турецкие власти инициировали саммит Путина, Трампа и Зеленского

Турецкие власти инициировали саммит президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, утверждает РИА Новости.

Конкретного решения пока нет, говорится в публикации.

Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом 15 августа. Местом встречи президенты выбрали Аляску. Основной темой для обсуждения станет украинский конфликт. Трамп утверждает, что если саммит будет успешным, за ним может последовать трехсторонняя встреча с Владимиром Зеленским.

Читайте материал «Axios: Трамп считает основной целью саммита с Путиным прекращение огня».

