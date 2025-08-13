Ричмонд
The Times: Уиткофф поддержал идею военно-политического контроля России над занятыми ею территориями Украины

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф поддерживает идею военно-политического контроля России над занятыми ею территориями Украины. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой близкий к Совету национальной безопасности США источник, информирует ТАСС.

Трамп предложил заморозить линию фронта в Украине и провести обмен территориями CBS: трехсторонний саммит России, США и Украины может пройти в конце следующей недели.

По данным источника, этот вопрос поднимался во время недавнего визита Уиткоффа в Москву. Как отмечает издание, подобная договоренность позволила бы Киеву не проводить всеукраинский референдум по вопросу изменения границ, как того требует конституция страны.

После визита Уиткоффа в Москву 6 августа Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. Как ожидается, встреча лидеров России и США пройдет 15 августа на Аляске. -0-

