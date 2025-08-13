Ричмонд
В Раде допустили военный переворот на Украине после саммита на Аляске

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что после встречи на Аляске президентов США и России Владимир Зеленский может быть свергнут путем военного переворота.

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что после встречи на Аляске президентов США и России Владимир Зеленский может быть свергнут путем военного переворота. Об этом пишет ТАСС.

По мнению парламентария, не исключен военный переворот и переход власти к военным, которые тоже подпишут все мировые соглашения.

Она предположила, что может быть какое-то время переходное правительство, а затем состоятся выборы нового президента.

Однако более вероятными событиями Скороход все же считает подписание соглашений Зеленским или новым главой парламента и потом организацию выборов на Украине.

При этом парламентарий предупредила, что украинцам следует готовиться к тяжелым решениям.

Ранее Зеленский дал понять, что готов обсуждать «территориальные вопросы». Об этом он заявил в среду после встречи с европейскими лидерами. При этом глава киевского режима снова высказался против вывода ВСУ из Донецкой области.

