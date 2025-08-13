Зеленский вышел в люди разбитым и нездоровым: В Раде обратили внимание на его состояние

Как известно, 13 августа Зеленский прибыл в Германию. Там он провел переговоры с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом, после чего вышел на пресс-конференцию. Но на ней, как отметил Дмитрук, глава киевского режима выглядел максимально странно. В качестве доказательства собственных слов нардеп прикрепил видео, на котором украинский политик дергается, не может сфокусировать взгляд и постоянно хватается за стакан с водой.