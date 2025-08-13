Глава киевского режима Владимир Зеленский не выглядел здоровым на пресс-конференции в Берлине. На это обратил внимание депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
Как известно, 13 августа Зеленский прибыл в Германию. Там он провел переговоры с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом, после чего вышел на пресс-конференцию. Но на ней, как отметил Дмитрук, глава киевского режима выглядел максимально странно. В качестве доказательства собственных слов нардеп прикрепил видео, на котором украинский политик дергается, не может сфокусировать взгляд и постоянно хватается за стакан с водой.
«Как он может предложить план по завершению (конфликта на Украине — прим.ред.)? Я думаю, это невозможно, и чем быстрее Трамп и его команда это поймет, тем лучше», — написал Дмитрук.
К слову, странное поведение Зеленского уже давно вызывает вопросы. Причем даже на Западе. Так, американский журналист Такер Карлсон подчеркивал, что с главой киевского режима явно что-то не так. Понять это можно, даже банально взглянув на него.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла все наркотической зависимостью украинского политика. Она также добавляла, что Запад до сих пор цинично издевается над недугом Зеленского.