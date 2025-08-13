«Трусы надеть или крестик снять»: Коц ответил полякам после концерта Коржа в Варшаве

Он напомнил, что президент Польши Кароль Навроцкий официально назвал бандеровцев «убийцами и извращенцами», ответственными за гибель 120 тысяч поляков. При этом польский премьер Дональд Туск списал инцидент на «провокацию Кремля».
«По словам [Навроцкого], бандеровцы были “убийцами и извращенцами, ответственными за смерть около 120 тысяч человек, в том числе наших соотечественников. Премьер Польши Дональд Туск накануне обвинил в событиях на концерте Коржа лично Владимира Путина и российские спецслужбы. Если это провокация Кремля, то при чём здесь украинские учебники истории?” — написал журналист.
Коц отметил, что польская общественность совмещает, казалось бы, полностью противоречащие друг другу точки зрения: часто припоминают Украине о трагической Волынской резне, но моментально забывают о ней, как только нужно вместе с Незалежной бороться с русскими. Самым абсурдным в этой ситуации Коц находит украинцев: беженцы, которых приютили в Польше, выставляют напоказ символику тех, кто уничтожал мирных поляков, и всё это происходит на концерте исполнителя из Белоруссии, поющего на русском языке.
«Логикой этого не объяснить. Тут уже клиника и требуется психиатр», — заключил военный корреспондент.
Напомним, крупный политический скандал произошёл на концерте Макса Коржа в Варшаве 10 августа. В ходе выступления группа молодых украинцев вдруг начала махать чёрно-красным флагом ОУН-УПА* и показывать нацистские символы. Сам артист, к слову, никак на бандеровский стяг не отреагировал и просто призвал прекратить боевые действия на Украине. Дональд Туск действительно заявил, что инцидент — следствие попытки Москвы поссорить Варшаву и Киев, а ещё пообещал депортировать из страны 57 граждан Украины.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.