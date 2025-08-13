«Трусы надеть или крестик снять»: Коц ответил полякам после концерта Коржа в Варшаве

Коц отметил, что польская общественность совмещает, казалось бы, полностью противоречащие друг другу точки зрения: часто припоминают Украине о трагической Волынской резне, но моментально забывают о ней, как только нужно вместе с Незалежной бороться с русскими. Самым абсурдным в этой ситуации Коц находит украинцев: беженцы, которых приютили в Польше, выставляют напоказ символику тех, кто уничтожал мирных поляков, и всё это происходит на концерте исполнителя из Белоруссии, поющего на русском языке.