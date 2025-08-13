В Вашингтоне за ночь произвели 43 ареста

Правоохранители произвели в Вашингтоне 43 ареста за одну ночь после решения президента США Дональда Трампа активизировать борьбу с преступностью.
Вашингтон патрулировали 1450 силовиков.
Трамп 9 августа заявил, что Вашингтон является одним из опаснейших городов планеты из-за уличной преступности и пообещал положить конец преступлениям, сделав Вашингтон «одним из самых безопасных».
