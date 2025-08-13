Трамп: трехсторонней встречи по Украине не будет, если РФ не даст нужные ответы

«И это может быть встреча, которая абсолютно сработает. Но первая встреча не сработает (то есть не позволит сразу положить конец конфликту на Украине — прим. ТАСС). Хотя можно получить определенные отличные понимания. Это будет очень важная встреча. Но она [лишь] готовит почву для второй встречи», — полагает Трамп. «И мы проведем вторую встречу между президентом Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал», — пояснил он.