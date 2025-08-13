«Коалиция желающих» тоже пригрозила России санкциями

Лидеры Великобритании, Франции и Германии, представляющие так называемую «Коалицию желающих», вслед за президентом США Дональдом Трампом выступили с заявлением, что тоже введут новые санкции в адрес России, на Аляске не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает телеканал Sky News, цитируя совместное заявление Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца.
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая после своих переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, пригрозил, что, если Россия в пятницу не согласится на прекращение огня, ее ждут «серьезные последствия».
В заявлении говорится, что Россия столкнется с «новыми санкциями и другими карательными экономическими мерами», если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто на встрече в пятницу.
При этом европейские лидеры приветствовали «усилия президента Трампа, направленные на то, чтобы остановить боевые действия на Украине, и подтвердили готовность “играть активную роль”, в том числе через развертывание “сил по обеспечению спокойствия после прекращения боевых действий”.
В совместном коммюнике также были перечислены ключевые принципы, на которых должен основываться любой диалог с Москвой: проведение предметных переговоров возможно только «в контексте прекращения огня», наложение новых санкций на Россию, если Москва не согласится на прекращение огня, недопустимость изменения международных границ силой. Кроме этого заявляется о необходимости обеспечения для Украины «надежных гарантий безопасности» для эффективной защиты ее суверенитета и территориальной целостности.
