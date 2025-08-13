«Коалиция желающих» тоже пригрозила России санкциями

В совместном коммюнике также были перечислены ключевые принципы, на которых должен основываться любой диалог с Москвой: проведение предметных переговоров возможно только «в контексте прекращения огня», наложение новых санкций на Россию, если Москва не согласится на прекращение огня, недопустимость изменения международных границ силой. Кроме этого заявляется о необходимости обеспечения для Украины «надежных гарантий безопасности» для эффективной защиты ее суверенитета и территориальной целостности.