Ричмонд
+30°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Коалиция желающих» тоже пригрозила России санкциями

Лидеры Великобритании, Франции и Германии, представляющие так называемую «Коалицию желающих», вслед за президентом США Дональдом Трампом выступили с заявлением, что тоже введут новые санкции в адрес России, на Аляске не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Лидеры Великобритании, Франции и Германии, представляющие так называемую «Коалицию желающих», вслед за президентом США Дональдом Трампом выступили с заявлением, что тоже введут новые санкции в адрес России, на Аляске не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает телеканал Sky News, цитируя совместное заявление Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая после своих переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, пригрозил, что, если Россия в пятницу не согласится на прекращение огня, ее ждут «серьезные последствия».

В заявлении говорится, что Россия столкнется с «новыми санкциями и другими карательными экономическими мерами», если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто на встрече в пятницу.

При этом европейские лидеры приветствовали «усилия президента Трампа, направленные на то, чтобы остановить боевые действия на Украине, и подтвердили готовность “играть активную роль”, в том числе через развертывание “сил по обеспечению спокойствия после прекращения боевых действий”.

В совместном коммюнике также были перечислены ключевые принципы, на которых должен основываться любой диалог с Москвой: проведение предметных переговоров возможно только «в контексте прекращения огня», наложение новых санкций на Россию, если Москва не согласится на прекращение огня, недопустимость изменения международных границ силой. Кроме этого заявляется о необходимости обеспечения для Украины «надежных гарантий безопасности» для эффективной защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, лидеры подчеркнули, что на вооруженные силы Украины или на ее сотрудничество с третьими странами не должно накладываться никаких ограничений, и «Россия не может иметь права вето на пути Украины в ЕС и НАТО».

Читайте материал: «Зеленский согласовал с Трампом “неприемлемые” для РФ условия».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше