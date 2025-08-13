Названы места возможного саммита Путина, Трампа и Зеленского

Агенство отмечает, что в ходе обсуждения был сформирован предварительный список мест, которые могут быть приняты в качестве нейтральной территории для проведения переговоров. Выбор площадки будет зависеть от политической целесообразности, уровня безопасности и готовности принимающей стороны обеспечить условия для высокоуровневого саммита.