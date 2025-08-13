Названы места возможного саммита Путина, Трампа и Зеленского

В рамках дипломатических консультаций обсуждается возможность проведения трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Европе или на Ближнем Востоке. Об этом пишет агентство Reuters.
«Лидеры США, Украины и европейских стран обсудили несколько потенциальных мест для последующей трёхсторонней встречи с Трампом, Путиным и Зеленским уже во время сегодняшнего телефонного разговора», — говорится в материале.
Агенство отмечает, что в ходе обсуждения был сформирован предварительный список мест, которые могут быть приняты в качестве нейтральной территории для проведения переговоров. Выбор площадки будет зависеть от политической целесообразности, уровня безопасности и готовности принимающей стороны обеспечить условия для высокоуровневого саммита.
Владимир Путин ранее заявил, что не возражает против возможной встречи с Владимиром Зеленским, однако отметил, что необходимо создать определенные условия. До этого еще далеко, считает российский лидер.