Times узнала об обсуждении «палестинской модели» для Украины

Как писала The Wall Street Journal после поездки Уиткоффа в Москву на прошлой неделе и встречи с президентом России Владимиром Путиным, последний передал через посланника «масштабное предложение» о прекращении огня на Украине. В нем, по данным газеты, речь шла об отказе Киева от Донбасса в обмен на прекращение огня. Позднее издание Axios сообщало, что Уиткофф, рассказывая о встрече с Путиным европейским лидерам, заявил, что Москва согласится на прекращение огня, если Киев уступит ей ДНР и ЛНР, а также Крым. Позднее посланник сказал высокопоставленным европейским и украинским чиновникам, что Путин согласился «заморозить» нынешние позиции российских войск в Запорожской и Херсонской областях.