Times узнала об обсуждении «палестинской модели» для Украины

Палестина состоит из двух частей — сектора Газа и Западного берега реки Иордан, разделенных территорией Израиля и не имеющих общих границ. Де-факто государство Палестина существует в формате Палестинской национальной администрации (ПНА), которая имеет ограниченную внутреннюю автономию и контролирует только часть Западного берега. Израиль контролирует часть территории Западного берега и сектора Газа, сухопутные границы, территориальные воды и воздушное пространство страны, у Палестины нет собственных официальных вооруженных сил (их функции выполняет полиция), валюты и эмиссионного центра (имеют хождение израильский шекель и иорданский динар, широко используется доллар США).
После заключения соглашений в Осло в 1993—1995 годах на Западном берегу был установлен трехуровневый контроль, при котором ПНА контролирует порядка 40% территории, а израильские власти — 60%.
В 2013 году Махмуд Аббас издал указ, который заменил формулировку «ПНА» на «Государство Палестина», а сам он стал президентом этого государства.
По словам источника газеты, близкого к Совету национальной безопасности США, эта идея была озвучена несколько недель назад в ходе переговоров между спецпосланником американского президента Стива Уиткоффа и российским руководством. Уиткофф, как пишет издание, поддерживает ее. По мнению Вашингтона, это позволит обойти Конституцию Украины и уступить территории без проведения референдума. Хотя украинский президент Владимир Зеленский отказывается признавать утраченные территории российскими, такая модель может помочь добиться прекращения огня, отмечает Times.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала публикацию Times «совершенно ложной».
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предстоит «кое-что подписать». Он утверждал, что мирное соглашение будет включать «некоторый обмен территориями». «Будет обмен землями на благо Украины. Но будут и плохие вещи для обеих сторон. Мы изменим линии фронта», — говорил Трамп.
Как писала The Wall Street Journal после поездки Уиткоффа в Москву на прошлой неделе и встречи с президентом России Владимиром Путиным, последний передал через посланника «масштабное предложение» о прекращении огня на Украине. В нем, по данным газеты, речь шла об отказе Киева от Донбасса в обмен на прекращение огня. Позднее издание Axios сообщало, что Уиткофф, рассказывая о встрече с Путиным европейским лидерам, заявил, что Москва согласится на прекращение огня, если Киев уступит ей ДНР и ЛНР, а также Крым. Позднее посланник сказал высокопоставленным европейским и украинским чиновникам, что Путин согласился «заморозить» нынешние позиции российских войск в Запорожской и Херсонской областях.
Россия настаивает на международном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и полном выводе украинских войск из последних четырех регионов. Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву.
Президент России Владимир Путин 1 августа заявил, что условия Москвы для урегулирования не поменялись с прошлого лета. В июне 2024 года Путин перечислил ряд условий для мирных переговоров, среди которых вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также признание их и Крыма в составе России.