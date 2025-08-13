США неожиданно исключили из-под санкций все операции для России

США разморозили все заблокированные ранее операции в отношении России для проведения саммита на Аляске. Такой режим будет действовать до 20 августа 2025 года, заявили в Минфине страны.
В ведомстве заявили, что данная мера принята в рамках организации саммита России и США на Аляске.
Необходимые для реализации встречи делегаций двух стран операции попадут под ослабление санкций, отметили в американском Минфине.
Также ранее Министерство финансов США в пятый раз предоставило отсрочку от введения санкций для сербской нефтегазовой компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что следующей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным может и не быть, если он «не получит необходимые ответы» во время встречи с ним.
