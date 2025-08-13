Эти детские игрушки запретили продавать в Беларуси. В чем причина?

В ходе проверки игрушки «Музыкальный телефончик» специалисты установили, что продукция не соответствует требованиям по показателю «эквивалентный уровень звука». Выявлено, что при норме не более 75 дБА для игрушек, которые предназначены для игры на открытом воздухе, показатель составил 76 дБА.