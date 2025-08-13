Ричмонд
Эти детские игрушки запретили продавать в Беларуси. В чем причина?

В Беларуси запретили продавать развивающую доску «Бизиборд» (деревянный пазл «Зебра»), а также детскую игрушку «Музыкальный телефончик» (артикул 274-АR). Такой вывод можно сделать исходя из реестра опасной продукции.

В Беларуси запретили продавать развивающую доску «Бизиборд» (деревянный пазл «Зебра»), а также детскую игрушку «Музыкальный телефончик» (артикул 274-АR). Такой вывод можно сделать исходя из реестра опасной продукции.

Производителем пазла является ООО «Нескучные игры» (Россия), детской игрушки — Guangzhou Baby Land (Китай).

Сообщается, что пазл не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности. Так, в продукции уровень миграции формальдегида в воздушную среду при норме не более 0,003 мг/м куб. составил свыше 0,0267 мг/м куб.

В ходе проверки игрушки «Музыкальный телефончик» специалисты установили, что продукция не соответствует требованиям по показателю «эквивалентный уровень звука». Выявлено, что при норме не более 75 дБА для игрушек, которые предназначены для игры на открытом воздухе, показатель составил 76 дБА.